Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Freiamt: Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:06 Uhr, kam es auf der L 110 zu einem Verkehrsunfall. Eine Gruppe von Motorradfahrern befuhr die L 110 in Richtung Brettental. Aufgrund einer Engstelle durch ein geparktes Fahrzeug und eines gleichzeitig entgegenkommenden Fahrzeugs musste der Führungsfahrer der Motorradgruppe anhalten. Der nachfolgende Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät, touchierte den vor ihm haltenden Kollegen und kollidierte letztlich mit dem geparkten PKW. Durch das Unfallgeschehen wurde der 55-jährige Kradfahrer schwer verletzt und musste mit einem angeforderten Rettungshubschrauber zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Führungsfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt und vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

RE/js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell