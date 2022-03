Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Sonntagabend einen Verkehrsunfall und flüchtet anschließend. Gegen 23.45 Uhr meldet die 21-jährige geschädigte Fiat-Fahrerin den Unfall auf der Südtangente an der Ausfahrt Kühler Krug. Der vermeintliche Verursacher, der seine Fahrt über die Zeppelinstraße fortsetzte, konnte durch die Geschädigte verfolgt und letztlich in der Winkelstraße zum Anhalten bewegt werden. Die dort eintreffenden Polizeibeamten stellten auf der Rücksitzbank des Daimler-Benz ein 3- und ein 4-jähriges Kind ohne jegliche Sicherung fest. Außerdem bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 30-jährigen Fahrer, weshalb sie einen Alkoholtest mit ihm durchführten. Dieser ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der vollkommen uneinsichtige 30-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf geschätzte 700 Euro.

