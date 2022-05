POL-MG: Skimming-Gerät an Geldautomat sichergestellt

Mönchengladbach (ots) - An drei Tatorten in Mönchengladbach hat man am Montag, 30. Mai, Einbrüche festgestellt und die Polizei verständigt. In Giesenkirchen an der Erftstraße hebelten Unbekannte zwischen Samstag, 28. Mai, um 12.30 Uhr und Montag, 30. Mai, um 8 Uhr die Tür zu einer Werkstatt auf. Ob sie etwas entwendeten ist der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ebenfalls in Giesenkirchen, an der ...

