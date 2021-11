Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211104 - 1314 Frankfurt-Gutleutviertel: Dreister Diebstahl

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Vormittag entwendete ein Unbekannter eine Tasche aus einem unverschlossenen Auto. Selbst von Zeugen ließ er sich nicht stören.

Gegen 11:45 Uhr nahm der Dieb die Tasche aus dem Innenraum des in der Karlsruher Straße geparkten Fahrzeugs. Ein Zeuge sprach ihn daraufhin an und stellte ihn zur Rede. Anschließend griff er nach der Tasche, die der Dieb ihm ohne Widerrede überließ und flüchtete. Nachdem der Eigentümer der Tasche an den Tatort zurückkam und seine Tasche zurückerhielt, währte die Freude darüber nur kurz, denn die Geldbörse fehlte daraus. Neben etwas Bargeld enthielt sie alle wichtigen Dokumente des 56-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.

