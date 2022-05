Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Werkstätten und Firmenräume

Mönchengladbach (ots)

An drei Tatorten in Mönchengladbach hat man am Montag, 30. Mai, Einbrüche festgestellt und die Polizei verständigt.

In Giesenkirchen an der Erftstraße hebelten Unbekannte zwischen Samstag, 28. Mai, um 12.30 Uhr und Montag, 30. Mai, um 8 Uhr die Tür zu einer Werkstatt auf. Ob sie etwas entwendeten ist der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Ebenfalls in Giesenkirchen, an der Straße Baueshütte, stiegen Einbrecher in eine weitere Werkstatt ein. Diese Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 29. Mai, 10 Uhr und Montag, 30. Mai, 6 Uhr. Auch hier ist noch unklar, was alles entwendet wurde.

Zwei Laptops sowie Bargeld erbeuteten Täter, die in der Zeit zwischen Freitag, 27. Mai, um 19 Uhr und Montag, 30. Mai, um 7.20 Uhr in Odenkirchen in eine Firma am Klosterhofweg einbrachen.

In allen drei Fällen erbittet die Polizei Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 annimmt. (jn)

