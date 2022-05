Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Einbrüche in Gaststätten

Mönchengladbach (ots)

Am langen Christi-Himmelfahrt-Wochenende ist es zu zwei Einbrüchen in Gaststätten gekommen.

An der Seidenweberstraße in Wickrath-West verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Mai, um 23 Uhr und Freitag, 27. Mai, um 8 Uhr über ein Fenster Zutritt. Er stahl elektronische Geräte sowie Bargeld.

Am Samstag, 28. Mai, war zwischen 0.20 Uhr und 8.05 Uhr eine Gaststätte an der Korschenboricher Straße in Hardterbroich-Pesch das Ziel eines Einbrechers. Er gelangte über einen Wintergarten zur Eingangstür, die er aufhebelte. Tatbeute waren ebenfalls elektronische Geräte.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell