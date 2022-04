Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall

Papenburg (ots)

Am 25. April um 12.50 Uhr kam es in Papenburg in der Straße Splitting rechts zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige übersah mit ihrem VW T-Roc beim Abbiegen von der Splitting links in die Splitting rechts die vorfahrtsberechtigte 32-jährige Fahrerin eines VW-Scirocco, welche die Splitting rechts in Richtung Ortsmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Scirocco von der Straße abkam und in den Kanal fuhr. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die 32-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell