POL-EL: Salzbergen - Vermisste Person aus Ems geborgen

Nordhorn (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Nordhorn in der Neuenhauser Straße zu einem Diebstahl. Die unbekannten Täter entwendeten ein etwa 20 Meter langes Starkstromkabel eines Imbisswagens auf dem Holschenmarkt. In der Nacht zuvor wurde bereits ein Starkstromkabel des Imbisswagens entwendet. Ein weiteres Kabel wurde in unmittelbarer Nähe ebenfalls von unbekannten Tätern entwendet. Die ...

mehr