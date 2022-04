Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Opel beschädigt

Lathen (ots)

In der Nacht zum 18. April zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die rechte Seite eines blauen Opel Astra. Das Auto war am Straßenrand der Kathener Dorfstraße in Lathen geparkt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lathen, Tel. 05933-924570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell