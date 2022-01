Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

Rheinbreitbach (ots)

Am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 19:25 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus im Weinbergsweg in Rheinbreitbach. Nachdem eine seitliche Fensterscheibe eingeschlagen wurde, konnten die Täter durch das geöffnete Fenster in die Wohnräume einsteigen, die im Anschluss von ihnen durchsucht wurden. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

