Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radarkontrolle

Bad Hönningen (ots)

Am Mittwochnachmittag führte die Verkehrsdirektion Koblenz eine Radarkontrolle in der Waldbreitbacher Straße durch. Von 398 gemessenen Fahrzeugen waren 33 zu schnell unterwegs. Die Ordnungswidrigkeiten werden in den nächsten Wochen von der zentralen Bußgeldstelle in Speyer sanktioniert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell