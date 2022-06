Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei Trier sucht nach Verkehrsunfall einen flüchtigen PKW-Fahrer

Trier, Luxemburger Straße (ots)

Am Montag, den 06.06.2022, befuhr ein Fahrradfahrer gegen 04:20 Uhr den Gehweg der Luxemburger Straße in Trier von der Römerbrücke kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke. In Höhe des dortigen Eros-Center wurde er von einem, von einem Parkplatz einfahrenden, Kraftfahrzeug geschnitten. Der Fahrradfahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Hierbei stürzte dieser und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Kraftfahrzeug entfernte sich anschließend mit in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651 9779-5210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell