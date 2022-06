POL-PDTR: Brand in der Realschule - keine vorsätzliche Brandstiftung

Waldweiler (ots) - In der Nacht vom Samstag, dem 04.06.2022, auf Sonntag, dem 05.06.2022, ereignete sich an der B 407 in Höhe der Ortslage Waldweiler ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der PKW, ein grauer Opel Astra, wurde von einer bislang unbekannten Person von Waldweiler kommend in Fahrtrichtung Kell am See geführt, als dieser aus ...

mehr