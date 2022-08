Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch alkoholisierten PKW-Fahrer

Worms (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch einen alkoholisierten PKW-Fahrer kam es am vergangenen Samstag, den 30.07.2022. Ein 18-jähriger Wormser war gegen 01:15 Uhr in der Landgrafenstraße unterwegs, als er aufgrund einer dortigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren bislang unbekannten Personen bis zum Stillstand abbremsen musste. Der 18-Jährige stieg daraufhin aus, forderte die Personen verbal aggressiv zum Freimachen der Fahrbahn auf und stieg wieder in sein Fahrzeug. Anschließend fuhr der 18-Jährige los, obwohl sich vor seinem PKW noch eine 19-jährige Wormserin befand, welche die Auseinandersetzung schlichten wollte. Die 19-Jährige konnte sich zwar noch zur Seite bewegen, wurde aber dennoch an Bein und Hand gestreift und dadurch leicht verletzt, bevor der 18-Jährige schließlich davonfuhr. Durch eine Streife der Wormser Polizei konnte der PKW im weiteren Verlauf festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest 0,99 Promille.

Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell