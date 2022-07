Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an Fahrzeug sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Worms (ots)

Am Sonntag, den 31.07.2022, kam es gegen 05:00 Uhr morgens in der Mainzer Straße in Worms zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen. Hierbei soll eine männliche Person die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen haben und daraufhin in Richtung Hafenstraße geflüchtet sein.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte die durch Zeugen beschriebene männliche Person im Bereich der Spießstraße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Während der Personenkontrolle verhielt sich der Beschuldigte gegenüber den eingesetzten Beamten hoch aggressiv und leistete Widerstand bei der Festnahme. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Er wurde aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Worms verbracht.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

