Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an Radlader

Worms (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Radlader kam es am gestrigen Mittwoch auf einer Baustelle in der Gaustraße. Während das Fahrzeug dort ab 10:00 Uhr für ca. 45 Minuten unbeaufsichtigt war, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine der Seitenscheiben. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell