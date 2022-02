Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Unbekannter stiehlt Gasflaschen.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb stahl Donnerstagabend (3. Februar 2022) zwei Gasflaschen aus dem Lager eines Einkaufsmarktes an der Hauptstraße. Gegen 23:15 Uhr betrat der Mann das Gelände und knackte eine Gitterbox auf dem Außengelände. Er entnahm zwei 5-Kilo-Pfandgasflaschen und entfernte sich anschließend in Richtung "Im Schmeltebruch". Wer am Donnerstagabend gegen 23:15 Uhr Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 05231/6090 beim Kriminalkommissariat 2.

