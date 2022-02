Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Einbrecher in der Gärtnerei.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3. - 4. Februar 2022) drangen Einbrecher in eine Gärtnerei in der Pyrmonter Straße ein. Nach dem Aufbrechen mehrerer Türen stahlen sie etwas Kleingeld. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell