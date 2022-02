Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Brand in Keller von Mehrfamilienhaus - Hinweise erbeten.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (5. Februar 2022), um kurz nach Mitternacht, wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dachsstraße gerufen. (Wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5139361). Da der Keller mehrere Mehrfamilienhäuser verbindet, mussten zahlreiche Personen, auch aus den angrenzenden Häusern, aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Das Feuer beschränkte sich auf einen kleinen Teil des Kellers, so dass die Löscharbeiten nicht lange andauerten. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt, da sie Rauchgas eingeatmet hatte. Der Sachschaden beträgt einige tausend Euro; Gebäudeschaden entstand nicht. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Personen, denen in dem Zusammenhang am späten Freitagabend oder am frühen Samstagmorgen etwas aufgefallen ist, melden sich bitte unter 05231/6090 beim Kriminalkommissariat 1.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell