POL-LIP: Lage - Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 00.00 Uhr bemerkten Anwohner im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Dachsstraße Brandgeruch. Bei einer Nachschau stellten sie im Treppenhaus eine Rauchentwicklung fest. Sie verließen das Gebäude und warnten auf dem Weg nach draußen die weiteren Haubewohner, so dass alle Personen das Haus unverletzt verlassen konnten. Bis auf eine 26-jährige Bewohnerin, die über Halsschmerzen klagte, blieben alle Personen unverletzt. Auch die 26-jährige wurde nach kurzer ambulanter Behandlung noch vor Ort wieder durch den Rettungsdienst entlassen. Der Brandherd wurde durch die Feuerwehr im Keller des Hauses festgestellt und gelöscht. Nach einer Belüftung des Hauses durch die Feuerwehr konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Höhe des Sachschadens sowie zur Brandursache liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen.

