Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Pkw in Flammen

Lippe (ots)

Am Morgen des 05.02.2022 gegen 04.00 Uhr erhielten die Feuerwehr sowie die Polizei Kenntnis über einen Fahrzeugbrand in Horn- Bad Meinberg, im Ortsteil Holzhausen. Zeugen hatten in der Straße "Am Bärenstein" einen brennenden BMW entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein BMW aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten war und nahezu völlig zerstört wurde. Ein danebenstehender Ford wurde durch das Feuer ebenfalls erheblich beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Sowohl ein technischer Defekt als auch Brandstiftung können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 45.000 Euro. Zeugen, die zur oben genannten Zeit verdächtige Feststellungen im Bereich des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

