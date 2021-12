Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Fußgängerin bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht unbekannten Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat nach dem Sturz einer Fußgängerin in der Bonner Weststadt am vergangenen Dienstag (07.12.2021) die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen einen derzeit noch unbekannten Zeugen des Sturzes.

Zur Unfallzeit gegen 18:00 Uhr war ein ortsfremdes Ehepaar in der Weststadt auf der Suche nach seinem Unterkunftsort, einem Hotel, das sich auf der Mozartstraße befindet. Die beiden 67-Jährigen sprachen einen jungen Mann an, der sie in Richtung des Hotels begleitete. Auf dem Weg dorthin stolperte die Frau über eine von einer Baumwurzel hochgedrückte Gehwegplatte und zog sich Kopfverletzungen zu, zu deren Erstversorgung der Zeuge das Ehepaar noch zum Hotel begleitete. Dort verschlechterte sich der Zustand der 67-Jährigen wenig später, sodass zwischenzeitlich eine intensivmedizinische Betreuung in einer Klinik notwendig wurde. Der Ehemann informierte die Polizei am Freitag (10.12.2021) über das Geschehen. Die genaue Unfallörtlichkeit konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Beamten des Verkehrskommissariats 1 bitten nun insbesondere um die Kontaktaufnahme des noch unbekannten Zeugen sowie um Hinweise von weiteren möglichen Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten. Diese werden unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

