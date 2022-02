Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Autofahrer drängt Kleinkraftrad von Straße und flüchtet.

Lippe (ots)

Montagabend (31. Januar 2022) befuhr eine 27-jährige Frau aus Lemgo mit ihrem Kleinkraftrad die B 238 (Rintelner Straße) in Richtung Kalletal. Auf Höhe des Reiterhofes bzw. der Bushaltestelle "Quelle" wurde sie gegen 6:15 Uhr von einem schwarzen Auto überholt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens fuhr so dicht an der 27-Jährigen vorbei, dass sie auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dabei stürzte sie eine kleine Böschung hinab und verletzte sich leicht. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Wer Hinweise zu dem Unfall oder zu dem flüchtigen Wagen geben kann, meldet sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat

