Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 15-Jähriger löst polizeilichen Einsatz aus.

Lippe (ots)

Donnerstagnachmittag (3. Februar 2022) meldete ein zunächst Unbekannter über den Notruf der Polizei einen bewaffneten Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Hagenschen Straße. Sofort fuhren zahlreiche Beamtinnen und Beamte zu dem angeblichen Ereignisort und umstellten das angegebene Haus. Die Ermittlungen dort verdichteten sich immer mehr dahingehend, dass sich keine bewaffnete Person (mehr) in dem Haus befand. Bei der Durchsuchung des Gebäudes stießen die Beamten auf den bis dahin nicht identifizierten Anrufer sowie auf ein 15-jähriges Mädchen. Bei dem Anrufer handelte es sich um einen ebenfalls 15-Jährigen aus Bad Salzuflen. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass sich der 15-Jährige den bewaffneten Mann ausgedacht hatte. Die Beweggründe dafür stehen noch nicht fest. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat.

