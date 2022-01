Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 33

Bielefeld (ots)

MS / Am späten Samstagabend, gegen 23:03 Uhr, kam es auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Brilon, wenige Kilometer vor der Anschlussstelle Halle, zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld befuhr mit seinem PKW Jaguar die BAB 33 aus Richtung Osnabrück in Richtung Brilon. Kurz vor der Anschlussstelle Halle Westfalen kam der Bielefelder mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Gleitschutzwand aus Beton. Davon abgewiesen schleuderte der PKW zurück auf die Fahrbahn. Anschließend kam der Jaguar mittig der Fahrbahn, mit der PKW-Front in Richtung der rechten Seitenschutzplanke zeigend, zum Stillstand. Wenige Sekunden später wurde der quer zur Fahrbahn stehende Jaguar durch einen 52-jährigen Fahrzeugführer aus Schloß Holte-Stukenbrock, welcher die BAB in gleicher Richtung befuhr, gerammt. In seinem PKW Audi befanden sich noch drei weitere Insassen. Der noch im Jaguar sitzende Fahrzeugführer aus Bielefeld wurde durch den seitlichen Aufprall schwer verletzt. Er kam zur weiteren Versorgung in ein Bielefelder Krankenhaus. Die Insassen des PKW Audi wurden durch den Unfall allesamt leichtverletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die BAB 33 für ca. dreieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Brilon gesperrt. Es bildete sich dadurch ein Stau von ca. 5 km Länge. Der Gesamtsachschaden wurde vor Ort auf ca. 60 000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell