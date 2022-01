Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Schule

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck-

Unbekannte machten in der Nacht von Mittwoch, 12.01.2022, auf Donnerstag bei Einbrüchen in ein Schulgebäude und einen als Gaststätte genutzten Aufenthaltsraum Beute.

Mittwochabend nach 20:00 Uhr kletterten die Einbrecher über den Zaun auf das Gelände der Schule an der Dörpefeldstraße. Sie beschädigen zwei Fenster und gelangten so in das Gebäude. Nach Durchsuchung mehrere Räume und der Schränke gelang ihnen mit einen iPad und einer geringen Menge Geld die Flucht. Am Donnerstagmorgen um 06:20 Uhr wurde der Einbruch festgestellt.

In dem gleichen Zeitrahmen brachen die Täter den als Gaststätte genutzten Aufenthaltsraum eines Sportvereins an der Sporthalle der Schule auf. Sie stahlen aus dem Aufenthaltsraum Notebooks und Geld.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-5454-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell