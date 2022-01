Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer nach Unfall mit Fahrradfahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Niederwall am Donnerstag, 13.01.2022, sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Dacia.

Ein 17-jähriger Bielefelder befuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Straße Niederwall in Richtung Jahnplatz. In Höhe der Rohrteichstraße beabsichtigte ein PKW-Fahrer in eine Parklücke einzuparken und touchierte dabei den Vorderreifen des Rades des 17-Jährigen, so dass dieser stürzte. Gegenüber dem PKW-Fahrer äußerte der Bielefelder auf Nachfrage zunächst, dass alles in Ordnung sei. Nachdem er weitergefahren war, bemerkte er einen Schaden an seinem Fahrrad, fuhr zurück und merkte sich das Kennzeichen des geparkten PKW.

Gegen 18:00 Uhr erschien der Radfahrer zusammen mit seinem Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache und meldete den Vorfall der Polizei. Er begab sich anschließend ins Krankenhaus zur Behandlung seiner leichten Verletzungen.

Der Fahrer des weißen Dacia sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell