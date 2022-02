Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am späten Freitagabend gegen 23.45 Uhr kam es auf der Bielefelder Straße in Werl-Aspe zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Zwei Pkw berührten sich im Gegenverkehr mit den Spiegeln. Während ein 48-jähriger Audi-Fahrer aus Bad Salzuflen sofort anhielt, flüchtete ein ebenfalls aus Bad Salzuflen stammender 58 Jahre alter Fahrer eines Renaults von der Unfallstelle. Als der Fahrer des Audis dies bemerkte, folgte er dem flüchtenden Fahrzeug bis zur Wohnanschrift des Fahrzeugführers und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten bei dem geflüchteten Fahrer Alkoholgenuss fest, so dass die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheines und die Einleitung eines Strafverfahrens die unmittelbaren Folgen für den 58-jährigen waren.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell