POL-PDLU: (Schifferstadt) Betrügerische Telefonanrufe

Im Laufe des gestrigen Tages haben unbekannte Täter im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere betrügerische Anrufe getätigt. Eine 79-Jährige aus Dannstadt-Schauernheim erhielt einen Anruf von einem angeblichen Arzt und einem Professor. Der Enkel der 79-Jährigen sei mit Corona infiziert und liege im Sterben. Er könne nur geheilt werden, wenn ein spezielles Medikament mit dem Helikopter eingeflogen wird. Die ursprünglichen Kosten von 32.500 Euro wurden im Laufe des Telefongesprächs auf 23.700 Euro reduziert. Auf Drängen der Täter ging die Dame zu ihrer Bank, um das Geld vom Konto abzuheben. Währenddessen blieben die Täter am Telefon und gaben der Frau Anweisungen. Eine Angestellte der Bank erkannte den Betrugsversuch und bewahrte die 79-Jährige vor einem finanziellen Schaden. Eine 77-Jährige aus Böhl-Iggelheim wurde durch einen angeblichen Polizeibeamten der Kriminalpolizei angerufen, da ihr Sohn einen schweren Unfall verursacht haben soll. Nun müsse die Dame eine Kaution für ihren Sohn hinterlegen. Die 77-Jährige erkannte den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. In Schifferstadt wurde eine 66-Jährige durch eine angebliche Ärztin aus einem Krankenhaus in Neustadt telefonisch kontaktiert. Hintergrund des Anrufs sei, dass der Sohn der Dame mit Fieber und Corona positiv auf der Intensivstation liege. Da die 66-Jährige am Telefon darauf bestand, den Namen ihres Sohns zu erfahren, beendete die Betrügerin das Telefonat.

