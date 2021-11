Polizei Eschwege

POL-ESW: 57-jähriger Autofahrer landet mit Pkw alkoholisiert im Bachbett

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Die Polizei in Sontra hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen verunfallten Autofahrer aufgefunden, der mutmaßlich gegen 01.35 Uhr mit seinem Pkw im Bereich der Fuldaer Straße/Andreastor bzw. von einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung "Andreastor" abgekommen und im Bachbett der Sontra gelandet war.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte der noch im Fahrzeug sitzende Autofahrer, bei dem es sich um einen 57-jährigen Mann aus Sontra handelte, eine nicht unerhebliche Menge an Alkohol zu sich genommen. Ein entsprechender Test zeigte später einen Wert von über 2,5 Promille an.

Rettungskräfte und auch die Feuerwehr waren an der Unfallstelle ebenfalls im Einsatz. Der Fahrer ist später in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sich der Mann auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Über entstandene Verletzungen bei dem Fahrer ist derzeit noch nichts weiter bekannt. Das Fahrzeug ist letztlich mit einem Abschleppdienst aus dem Bachbett gehoben und abgeschleppt worden.

Dabei wurde festgestellt, dass das betroffene Auto, ein grauer Skoda Fabia, einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite hatte, der augenscheinlich nicht dem Abrutschen in das Bachbett zugeordnet werden kann.

Die Polizei in Sontra geht daher von einer weiteren, derzeit noch unbekannten Unfallstelle aus und sucht deshalb weitere Zeugen, die entweder Angaben zu dem oben beschriebenen Vorfall machen können oder denen das besagte Fahrzeug an anderer Stelle aufgefallen ist. Hinweise nehmen die Beamten in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Der 57-jährige Fahrer muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss mit Verkehrsunfall verantworten.

