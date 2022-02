Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Einbrecher stehlen Elektrogeräte.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag (4. - 6. Februar 2022) brachen Unbekannte in ein Haus in der Denkmalstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und suchten im ganzen Haus nach Diebesgut. Sie entkamen mit mehreren elektronischen Großgeräten (Waschmaschine, Trockner), Werkzeugen und einem Fernseher. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Zeugen sahen Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, einen hellen VW Bulli und einen schwarzen PKW-Kombi vor der Tür des Hauses. Möglicherweise wurde das Diebesgut mit diesen Fahrzeugen fortgeschafft. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte unter 05231/6090 an die Kripo.

