Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Täter erbeuten Bargeld bei Raubüberfall.

Lippe (ots)

Freitagabend (4. Februar 2022) überfielen zwei Männer einen 65-jährigen Detmolder und entwendeten ihm die Tageseinnahmen aus zwei Geschäften. Gegen 19:50 Uhr rissen die Täter die Fahrertür des PKW, der gerade auf einem Grundstück an der Ecke Lemgoer Straße/Bremker Straße stand, auf. Unter dem Vorhalt einer Pistole forderten sie die Aushändigung einer schwarzen Umhängetasche. Mit der Tasche und darin knapp 10.000 Euro, flohen die Männer in Richtung der Bremker Straße. Eine unmittelbar eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den beiden Räubern blieb erfolglos. Die Täter sind etwa 20 bis 30 Jahre alt und ca. 180cm bis 190cm groß. Zur Tatzeit trugen sie schwarze Bekleidung und schwarze Masken im Gesicht. Ihre Kapuzen hatten sie ins Gesicht gezogen, so dass lediglich die Augen sichtbar waren. Einer der Männer sprach akzentfreies Hochdeutsch. Möglicherweise haben sich die Täter bereits vor 19:50 Uhr im Bereich Lemgoer Straße/ Bremker Straße oder auf dem Hof des dortigen Fahrzeughandels aufgehalten. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell