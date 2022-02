Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. In mehrere Fahrzeuge eingedrungen.

Lippe (ots)

In der vergangenen Woche öffneten Täter mehrere geparkte Fahrzeuge und stahlen daraus Gegenstände oder Bargeld. Zwischen Donnerstagnachmittag und Mitternacht (3. Februar 2022) öffneten sie einen auf einem Grundstück an der Heestener Straße abgestellten schwarzen Ford Ranger. Daraus entwendeten sie persönliche Dokumente. Wie das Fahrzeug geöffnet wurde, steht nicht fest. Aus einem Volvo, der am Samstag (5. Februar 2022) auf dem Wanderparkplatz am Silberbachtal (Neuer Teich) abgestellt war, stahlen die Diebe 20 Euro. In diesem Fall hatten sie zwischen 14 und 17:30 Uhr eine Seitenscheibe eingeschlagen. In einem weiteren Fall schlugen die Täter ebenfalls eine Glasscheibe eines geparkten Mercedes Vitos ein. Diesen hatte sein Besitzer in der Nacht von Samstag auf Sonntag (5. - 6. Februar 2022) auf einem privaten Gelände in der Rischwiese abgestellt. Beute machten die Täter in diesem Fall nicht. Hinweise zu allen drei Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell