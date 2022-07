Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Stationäre Verkehrskontrollstellen

Worms (ots)

Am gestrigen Montagvormittag wurden mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik zunächst in der Ludwigstraße und anschließend in der Gaustraße Kontrollstellen eingerichtet, bei denen der Fokus auf der Anschnallpflicht und dem Handyverbot am Steuer lag. Während des Betriebs der Kontrollstellen wurden 32 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 22 Ordnungswidrigkeiten fest.

Von den 32 kontrollierten Fahrern nutzten 11 während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon, was ein Bußgeld von 100,- Euro und 1 Punkt im Fahreignungsregister nach sich zieht. 11 Fahrzeuginsassen wurden jeweils mit 30,- Euro Verwarngeld belegt, da diese nicht angeschnallt waren.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen - Ihre Polizei Worms.

