Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Am Sonntagmorgen, dem 24.07.2022, meldeten gegen 00:30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen unsicheren Rollerfahrer, welcher mit seinem Fahrzeug im Feld nahe der Odenwaldstraße in Worms umgefallen sei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der möglicherweise alkoholisierte Fahrer bereits von einem Freund abholen lassen. Also wurde die Halteranschrift des Fahrzeugs durch die Beamten aufgesucht. Als sie dort an der Haustür klingelten, kam der 53-jährige Fahrer mit dem Roller an der Halteranschrift vorgefahren. Offenbar hatte sich dieser während der Abwesenheit der Beamten wieder zu seinem Fahrzeug begeben und die Fahrt zu seiner Wohnanschrift fortgesetzt. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Mit ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,54 Promille. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Da der Fahrzeugführer vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist dies ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell