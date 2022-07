POL-PDWO: Pressemitteilung der Kriminalpolizei Worms - Wormser Polizei wird bei Kontrollen fündig - mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Offstein (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am gestrigen Mittwoch, den 20.07.2022, gegen 13:30 Uhr in der Engelsbergstraße. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein roter LKW zunächst von der Hochstraße nach links in die Engelsbergstraße abbog und anschließend beim Rangieren einen dort geparkten PKW touchierte. Danach entfernte sich der bislang unbekannte ...

mehr