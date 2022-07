Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Am gestrigen Montag, den 18.07.2022, kam es gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall, verursacht durch einen alkoholisierten PKW-Fahrer. Beim Versuch an einem geparkten Fahrzeug vorbeizufahren touchierte ein 65-jährige Wormser dieses gleich zwei Mal. Danach kollidierte der alkoholisierte Fahrer noch mit einem angrenzenden Poller, bevor er schließlich den Motor abstellte und in seinem PKW einschlief. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte die Situation beobachtet und die Wormser Polizei verständigt werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergibt ein durchgeführter Atemalkoholtest 2,44 Promille. Dem 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. An den beteiligten Fahrzeugen und dem Poller entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

