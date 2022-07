Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl mehrerer Katalysatoren

Standenbühl (ots)

In der Friedhofstraße in Standenbühl kam es in der vergangenen Woche zu mindestens zwei Diebstählen von Katalysatoren. In einem Fall wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, um den auf dem Rücksitz befindlichen Katalysator zu stehlen, in einem anderen Fall wurde das Fahrzeug aufgebockt , um das Teil auszubauen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

