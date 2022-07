Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Offstein (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am gestrigen Mittwoch, den 20.07.2022, gegen 13:30 Uhr in der Engelsbergstraße. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein roter LKW zunächst von der Hochstraße nach links in die Engelsbergstraße abbog und anschließend beim Rangieren einen dort geparkten PKW touchierte. Danach entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher, ohne dass der Zeuge das Kennzeichen ablesen konnte. Auf dem LKW soll die Aufschrift "Möbel" gestanden haben.

Wer sachdienliche Hinweise - insbesondere zu Kennzeichen oder Fahrer/ Fahrerin - geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell