Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Betrüge am Telefon

Speyer/Römerberg (ots)

Am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr verzeichnete die Polizei Speyer vier Betrugsversuche am Telefon. Die Männer und Frauen gaben sich gegenüber den Geschädigten aus Römerberg und Speyer als vermeintliche Polizeibeamte beziehungsweise als eine verwandte Person aus und behaupteten, dass ein Angehöriger einen Verkehrsunfall verursachte oder dass in der Nachbarschaft eine Tätergruppierung festgenommen wurde. Alle Angerufenen im Alter von 59 bis 84 Jahren erkannten sofort die Betrugsmaschen und beendeten das Gespräch bevor es zu einer Geldforderung kommen konnte.

Die Polizei weist daraufhin:

Die Geschichten der Betrüger/-innen sind vielfältig und können variieren. Ziel ist es immer, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer der betroffene Angehörige ist, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann -Denken Sie daran: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. -Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. -Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. -Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen

