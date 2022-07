Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied von Freitag bis Sonntag

1.

Freitag, 15.07.2022, 00:04 Uhr 56566 Neuwied, Blocker Straße Vermutlich zwei jugendliche, bislang unbekannte Täter, hoben im Bereich Blocker Straße mehrere Gullideckel aus den Schächten und legten diese auf der Fahrbahn ab. Ein schwarzer PKW Mercedes A-Klasse sei darübergefahren, habe sein Fahrt aber fortgesetzt. Die beiden Jugendlichen kamen im Anschluss auf den Zeugen und Mitteiler zu und setzten einen Gullideckel wieder ein. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter pineuwied@polizei.rlp.de oder unter 02631-8780 zu melden.

2.

Samstag, 16.07.2022, 01:29 Uhr 56564 Neuwied, Engerser Landstraße Ein 65-jähriger Mann fiel einer Funkstreife auf, als er mit seinem Mofa sehr unsicher über die Engerser Landstraße fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

3.

Samstag, 16.07.2022, 06:36 Uhr 56567 Neuwied, Aubachstraße Zeugen teilten mit, dass bislang unbekannte Täter mehrere Gullideckel im Bereich Aubachstraße / Einmündung Melsbacher Straße aus den Schächten hoben. Die entsandte Funkstreife konnte mehrere Abdeckungen wieder einsetzen, ein Deckel lag jedoch im Aubach und musste durch die Verkehrsbereitschaft der Stadt Neuwied geborgen werden. Die Polizei weißt darauf hin, dass es sich bei solchen Taten um erhebliche Gefährdungen des Straßenverkehrs und mitunter somit möglicherweise um Straftaten handelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter pineuwied@polizei.rlp.de oder unter 02631-8780 zu melden.

4.

Samstag, 16.07.2022, 16:20m Uhr 56564 Neuwied, Bahnhofstraße Im Rahmen der Streifenfahrt wurde ein 36-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt werden. Der Mann verweigerte den Drogenvortest und wurde in der Folge zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht. Nach Fertigung der entsprechenden Anzeigen wurde der Mann wieder entlassen. Es wurde eine Mitteilung an die Führerscheinstelle versandt, um zu prüfen, ob der Mann seine Fahrerlaubnis behalten darf.

5.

Samstag, 16.07.2022, 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr 56566 Neuwied, Bendorfer Straße Eine Geschädigte teilte der Polizei mit, dass sie ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr verlassen habe. Als sie wieder zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen und aus der Wohnung Bargeld entwendet wurde. Durch die entsandten Beamten wurden mögliche Spurenträger sichergestellt, um nach Fingerabdrücken oder Antragung von DNA-Material zu suchen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter pineuwied@polizei.rlp.de oder unter 02631-8780 zu melden.

6.

Sonntag, 17.07.2022, 03:34 Uhr 56564 Neuwied, Berggärtenstraße Auf dem Gelände einer Tankstelle wurde der 34-jährige Fahrer eines roten VW Golf festgestellt, der offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann verweigerte die Personalienangabe und sollte durchsucht werden. Er leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand und musste durch die Beamten überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung des PKW stellten die Beamten eine Druckluftpistole und dazugehörige Metallkugeln (Munition) fest. In der Folge meldeten sich mehrere Geschädigte, an deren PKW diverse Scheiben beschädigt worden waren. Es liegt der Verdacht nahe, dass der Beschuldigte diese PKW beim Vorbeifahren mit seiner Pistole beschossen und so die Scheiben beschädigt hatte. Die Spur dieser Verwüstungen zieht sich von seinem Wohnort in Hardert bis nach Neuwied, was den Verdacht gegen ihn weiter erhärtete. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wurde im Anschluss in die Gewahrsamszelle gesperrt, bis er seinen Rausch ausgeschlafen hat. Durch die eingesetzten Streifen wurden am Morgen weitere PKW im Neuwieder Stadtgebiet und im Dienstgebiet der PI Straßenhaus (Rengsdorf) festgestellt, deren Scheiben in gleicher Art und Weise beschädigt worden waren. Auf der B256 (Tunnel Oberbieber / Rengsdorf) war gegen 02:25 Uhr an einem Reisebus eine Seitenscheibe beschädigt worden. Die Insassen nahmen im Moment des Berstens der Scheibe einen entgegenkommenden PKW wahr, dessen Fahrer möglicherweise den Bus beschossen hatte. Zeugen, die etwas in dieser Hinsicht beobachten konnten oder deren PKW ebenfalls beschädigt wurde, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter pineuwied@polizei.rlp.de oder unter 02631-8780 zu melden.

