Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag machten sich unbekannte Täter in der Gottlieb-Daimler-Straße in Murr auf einem Firmenparkplatz an mindestens 15 Firmenfahrzeugen zu schaffen. Die Diebe bohrten und schnitten mutmaßlich mit einem Bleichschneidewerkzeug die Schiebetüren der Fahrzeuge auf und entwendet aus diesen mehrere Arbeitsmaschinen der Marke Hilti. Der dabei angerichtete Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

