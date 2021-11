Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Etwa 1.500 Euro Sachschaden richtete ein unbekannter Autofahrer an, der im Zeitraum von Donnerstag 16:00 Uhr bis Freitag 10:00 Uhr in der Karlstraße in Asperg einen geparkten Mercedes beim Rangieren angefahren und sich anschließend kurzerhand aus dem Staub gemacht hat. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell