POL-PPWP: Einbrecher statten Terrasse neu aus

Kaiserslautern (ots)

Eine neue Terrassen-Ausstattung haben sich Einbrecher am Wochenende in Kaiserslautern auf die illegale Art verschafft. Die Unbekannten drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen im Gewerbegebiet West in den Außenbereich eines Möbelhauses in der Denisstraße ein und bedienten sich "großzügig" - ihre Beute: ein Lounge-Möbel-Set, eine Sonnenliege, ein Tisch und ein Sessel.

Außerdem knackten die Täter auch die Schlösser zu zwei Containern, die derzeit auf dem Parkplatz des Unternehmens stehen. Daraus stahlen sie mehrere Gewichtsdecken. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, denen zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Denisstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

