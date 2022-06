Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 47-Jähriger attackiert Ehefrau

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montag einen 47-Jährigen festgenommen, nachdem er am Nachmittag "durchdrehte". Dem Mann wird vorgeworfen seine Lebenspartnerin geschlagen und gewürgt zu haben. Außerdem soll er sie mit einem Messer bedroht haben. Die Frau wurde leicht verletzt. Den 47-Jährigen nahm die Polizei vorübergehend fest. Währenddessen beleidigte der aggressive Mann die Beamte und drohte, sie "abknallen" zu wollen. Tatsächlich stellten die Polizisten eine Schreckschusswaffe mit Munition in der Wohnung der Eheleute sicher. Die Polizei verfügte zum Schutz vor häuslicher Gewalt ein Kontakt- und Annährungsverbot gegen den 47-Jährigen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen den psychisch auffälligen Mann ein. Er wurde zur Vorstellung in einer Fachklinik von Einsatzkräften der Ordnungsbehörde begleitet. |erf

