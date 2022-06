Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei überwacht Zebrastreifen vor Grundschule

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Polizeibeamte des Altstadtreviers haben am Montagmorgen vor der Grundschule Autofahrer unter die Lupe genommen: Halten alle ordnungsgemäß an, wenn ein Fußgänger auf dem Zebrastreifen die Fahrbahn überqueren will? Die Polizisten bezogen vor Schulbeginn in der Hauptstraße Posten. Als die ersten Schulkinder über den Zebrastreifen gehen wollen nähert sich ein Fahrzeug. Der Fahrer hält an. Vorbildlich. Bis kurz nach 8 Uhr war kein Fahrzeugführer zu beanstanden. Allen Schülerinnen und Schülern, Fußgängern, war es möglich, die Fahrbahn sicher zu überqueren. |erf

