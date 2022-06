Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb wird rabiat

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Ladendieb, der am Montagvormittag in der Fußgängerzone im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen hat. Der Mann betrat gegen 10 Uhr eine Parfümerie in der Fackelstraße und wurde von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er mehrere hochwertige Parfums in seine Jackentasche steckte. Als die Frau den Langfinger ansprach, schlug er nach ihr und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Umgebung wurde der Täter nicht mehr gesichtet. Das Videomaterial der Überwachungskamera wird nun ausgewertet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

