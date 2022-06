Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung: Glasscheiben gehen zu Bruch

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende sind in der Martin-Luther-Straße und der Stiftsstraße Glasscheiben zu Bruch gegangen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

An der Berufsbildenden Schule schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe ein. An einem Gebäude der Stiftskirchengemeinde beschädigten sie das Glas einer Zugangstür. Hinweise auf die Täter hat die Polizei nicht. Die Beamten bitten bei ihren Ermittlungen um Mithilfe: Wer hat zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

