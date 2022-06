Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Motorrad im Graben gelandet

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag mitsamt seiner Maschine im Straßengraben gelandet und hat sich Verletzungen zugezogen. Bisherigen Ermittlungen zufolge, war der 62-jährige Mann in Richtung Hochspeyer unterwegs, als er offenbar mit einem Reifen auf das Bankett am rechten Fahrbahnrand geriet. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Straße ab und fuhr in den Graben. Zeugen sicherten die Unfallstelle ab und verständigten den Rettungsdienst.

Der Biker wurde mit Verdacht auf einen Knochenbruch im Bein ins Krankenhaus gebracht. Seine Maschine wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. |cri

