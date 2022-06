Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geschwindigkeitskontrollen auf der B48

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

An zwei unterschiedlichen Standorten hat die Polizei am Sonntag auf der B48 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Visier hatten die Einsatzkräfte dabei insbesondere Zweiradfahrer.

Die erste Kontrollstelle wurde von 10 bis 13 Uhr in Höhe der Jugendherberge eingerichtet und der Verkehr in Fahrtrichtung Johanniskreuz unter die Lupe genommen. Hier gilt Tempo 50.

Während der dreistündigen Kontrolle wurden rund 100 Fahrzeuge gemessen, davon waren etwa die Hälfte Motorräder. Insgesamt waren elf Fahrer zu schnell unterwegs, davon sechs Pkw und fünf Zweiräder. Während sieben Fahrer mit Verwarnungen davonkamen (viermal Pkw, dreimal Motorrad), müssen vier Fahrer mit Anzeigen rechnen, weil sie das Tempolimit deutlich überschritten. Zwei davon waren Biker, und beide "flogen" regelrecht an der Messstelle vorbei: einer mit 111 km/h, der zweite mit 140 km/h - also annähernd dreimal so schnell wie erlaubt.

Darüber hinaus ergaben sich während der Kontrolle noch vier Verwarnungen wegen Überholens trotz durchgezogener Linie (im Bereich der Abfahrt Waldleiningen) sowie drei Verwarnungen wegen nicht mitgeführter Papiere.

Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte in Höhe des Parkplatzes "Stall" den Verkehr, der in Richtung Johanniskreuz unterwegs war. Auch hier liegt das Tempolimit bei 50 km/h.

Gemessen wurden von 13.30 bis 15 Uhr rund 50 Fahrzeuge, darunter lediglich zehn Motorräder. Auch hier war im Durchschnitt etwa jeder zehnte Fahrer zu schnell unterwegs - es gab vier Verwarnungen (drei Pkw, ein Motorrad) sowie eine Anzeige. In diesem Fall muss ein Autofahrer mit der Anzeige rechnen, weil er mit 87 km/h gemessen wurde. Ein Fahrer erhielt zudem eine Verwarnung, weil er seine Papiere nicht dabei hatte. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell